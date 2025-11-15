La CHD avisa de la crecida del Tormes a su paso por El Barco de Ávila aunque su caudal tiende a estabilizarse

Crecida de los ríos en Ávila. Foto de archivo.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) activó hoy el aviso hidrológico amarillo por la crecida experimentada por el río Tormes a su paso por El Barco de Ávila, (Ávila).

No obstante, su caudal que ha aumentado en las últimas horas, tiende a estabilizarse, según la información facilitada por el organismo regulador de la cuenca.

En concreto, el Tormes alcanza a esta ahora en la estación de El Barco de Ávila un nivel de 3,48 metros y un caudal de 533,72 metros cúbicos por segundo.

Se trata del único río en el que la CHD ha activado el aviso hidrológico en toda la Comunidad.