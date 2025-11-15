La CHD avisa de la crecida del Tormes a su paso por El Barco de Ávila aunque su caudal tiende a estabilizarse
En concreto, el Tormes alcanza a esta ahora en la estación de El Barco de Ávila un nivel de 3,48 metros y un caudal de 533,72 metros cúbicos por segundo
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) activó hoy el aviso hidrológico amarillo por la crecida experimentada por el río Tormes a su paso por El Barco de Ávila, (Ávila).
No obstante, su caudal que ha aumentado en las últimas horas, tiende a estabilizarse, según la información facilitada por el organismo regulador de la cuenca.
En concreto, el Tormes alcanza a esta ahora en la estación de El Barco de Ávila un nivel de 3,48 metros y un caudal de 533,72 metros cúbicos por segundo.
Se trata del único río en el que la CHD ha activado el aviso hidrológico en toda la Comunidad.
También te puede interesar
Lo último