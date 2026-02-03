La CHD mantiene dos avisos en nivel rojo, seis en naranja y ocho en amarillo por crecidas en los ríos de Castilla y León

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene dos avisos en nivel rojo, seis en naranja y ocho en amarillo en los ríos de Castilla y León por el deshielo y las fuertes lluvias caídas en las últimas horas.

El organismo de cuenca sitúa el mayor nivel de peligrosidad en León, en el Cea a su paso por la localidad de Sahagún, y en Salamanca, en el Huebra en Puente Resbala. En cuanto a los tramos en nivel naranja, se localizan en la provincia leonesa, en el Cea en Valderas; en el Carrión en Villoldo (Palencia); el Pisuerga, en Cordovilla la Real (Palencia); en el Órbigo, en Cebrones del Río (León), así como en Manganeses y en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), informa Ical.

Por lo que se refiere a los avisos en amarillo, hay tres en León, con el Bernesga en la capital, el Esla en Villalobar y en Benamariel; dos en Zamora, en el Tera en Camarzana de Tera y Mózar de Valverde; uno en Salamanca, en el Duero en Saucelle-Duero; y dos más en Segovia, en el Eresma en la capital, así como el Duratón, en la salida del embalse de Las Vencías.