La CHD mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales por las intensas lluvias

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas, principalmente tras la llegada de la borrasca Joseph. A esta hora se encuentra en nivel amarillo el río Támega (Ourense), a su paso por el punto de control de Castrelo do Val, con tendencia ascendente, según un comunicado recogido por Ical.

El organismo de cuenca recomienda “mucha precaución” ante la posibilidad de crecidas de carácter local en arroyos y cauces menores. Recuerda, además, que el organismo emite como mínimo tres partes de avenidas al día cuya información se traslada a los servicios de Protección Civil y a otros organismos para su conocimiento.

Dentro del protocolo que marca el Inuncyl, una vez que se declara la fase de alerta, corresponde a la Administración autonómica adoptar medidas preventivas para minimizar todo lo posible los daños humanos, medioambientales y materiales que se pudieran producir, así como alertar a la población y entidades locales afectadas a través de sus canales de comunicación.