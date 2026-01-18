La cifra de alumnos con necesidades específicas se dispara en 6.500 en tres cursos y ocho de cada diez siguen matriculados en centros públicos

La cifra de alumnos con necesidad específica que requieren apoyo educativo en Castilla y León aumentó en casi 6.500 en los últimos tres cursos escolares, al pasar de los 19.922 en 2020-2021 a los 26.375 en 2023-2024, que son los últimos datos disponibles. Se trata de estudiantes con trastornos del aprendizaje y del desarrollo del lenguaje, en situación de vulnerabilidad socioeducativa, desconocimiento grave de la lengua, integración tardía al sistema educativo español, retraso madurativo y altas capacidades intelectuales.

Las estadísticas del Ministerio de Educación, consultadas por la Agencia Ical, incluyen además en este apartado del curso 2023-2024 a los alumnos con trastornos de la atención, que ascienden a 3.000, y que no estaban recogidos en el curso de la pandemia del COVID. Por lo tanto, la suma de todos estos estudiantes asciende a 29.375.

A nivel nacional, el número de alumnos que necesitan apoyo educativo (sin incluir los del trastorno de la atención) ha aumentado en ese periodo un 49,6 por ciento, hasta los 778.357. Son 17 puntos más que en el conjunto de la Comunidad, que se quedó en el 32,4 por ciento.

Los casi 30.000 alumnos con necesidad de apoyo educativo están repartidos entre Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, de los que 23.401 estaban en un centro públicos y el resto, 5.974, en uno concertado o privado. Es decir, ocho de cada diez estudiantes de la Comunidad está matriculado en un colegio o instituto de titularidad pública.

La LomLOE recoge que las administraciones educativas, como son las comunidades al tener transferida la competencia, dispondrán de los medios “necesarios” para que todo el alumnado alcance el “máximo” desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Por lo tanto, les corresponde “asegurar” los recursos necesarios para que los alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales puedan alcanzar el “máximo” desarrollo posible de sus capacidades personales.

Son alumnos clasificados por tener trastornos del aprendizaje (8.745) y trastornos “leves y moderados” del desarrollo del lenguaje y la comunicación (5.699), que son el número más elevado en la Comunidad. También está incluido el alumnado con una situación de vulnerabilidad socioeducativa (3.226), desconocimiento grave de la lengua de instrucción (3.200), integración tardía en el sistema educativo español (2.430), altas capacidades educativas (1.788) y retraso madurativo (1.114).

El grupo de los estudiantes que requieren de apoyo educativo por integración tardía es el que más ha disparado entre los años 2020 y 2023, que casi se duplica, con un 90 por ciento; seguido del desconocimiento de la lengua (78 por ciento); altas capacidades (62 por ciento); retraso madurativo (58 por ciento); trastornos del aprendizaje (25 por ciento); situación de vulnerabilidad socioeducativa (21 por ciento) y los matriculados con trastornos del lenguaje cierran la variación, con un cinco por ciento.

El mayor porcentaje de este tipo de estudiantes en los centros públicos, con datos del curso 2023-2024, se produce entre los que cuentan con trastornos del aprendizaje, con el 29,5 por ciento; los que tienen un problema del desarrollo del lenguaje y comunicación, con el 21,5 por ciento, y con un desconocimiento importante del castellano, con el 12 por ciento. En cambio, la diferencia por titularidad del centro se reduce en los alumnos con altas capacidades intelectuales (57,4 por ciento para los públicos y 42,6 para los concertados y privados). Además, el colegio público acoge al 79 por ciento de los alumnos con trastorno del aprendizaje, al 80 por ciento con integración tardía y al 77 por ciento con vulnerabilidad socioeducativa.

Necesidad específica

Además, había 7.411 alumnos en el curso 2023-2024 (frente a los 8.006 en 2020-2021) que reciben una atención diferente a la ordinaria, ya sea por su discapacidad o por tener un trastorno grave de conducta, que requiere de apoyos y atenciones educativas específicas. En concreto, un total de 5.305 está matriculado en centros públicos, lo que supone el 71,5 por ciento. El resto acude a un colegio concertado (2.053) y privado (53) , lo que supone cerca del 30 por ciento.

Los casi 7.500 alumnos con necesidades educativas especiales de la Comunidad, integrados en centros ordinarios, suponen el 2,6 por ciento del total de los estudiantes matriculados en el curso 2023-2024. La mayor parte de este alumnado acude a las etapas de Educación Primaria (3.709) y ESO (2.335). Hay un número inferior en Infantil (813), Bachillerato (187), Formación Profesional Básica (240) y FP de Grado Medio (117) y Superior (1033).

El número se reparte, principalmente, entre los que tienen discapacidad intelectual (25,9 por ciento), trastorno del espectro autista (24,4 por ciento), discapacidad motora (13,5 por ciento), trastornos graves de la comunicación y el lenguaje (12,4 por ciento) y pluridiscapacidad (10,9 por ciento), entre otros. Los que tienen trastornos graves de conducta (6,7 por ciento), problemas auditivos (4,5 por ciento) y discapacidad visual (1,8 por ciento) son minoritarios.