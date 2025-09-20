La cifra de negocios de la industria cae un 3,1% en julio en Castilla y León frente a la subida del 1,9% nacional

La Asociación de Industrias de la Carne impulsa el autocontrol y la calidad en el sector junto al Ministerio. Foto de archivo

El índice de las Cifras de Negocios en la Industria de Castilla y León bajó en su tasa anual hasta julio un 3,1 por ciento en Castilla y León, en contraposición del crecimiento del 1,9 del conjunto de las autonomías, según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Ical.

En cuanto a la media de lo que va de año, en los primeros siete meses del 2025, el índice de las Cifras de Negocios de la Industria de Castilla y León, subió un 2,7 por ciento, cuando en España apenas lo hizo un 0,4 por ciento.

Por otra parte, el INE también ofrece datos de los indicadores de actividad del sector servicios, con un índice general que en el caso de la Comunidad, aumentó un 6,4 por ciento hasta julio en su tasa anual, por encima del 4,7 por ciento de la media nacional.

En cuanto a la variación mensual, se situó en el 5,1 por ciento en la Comunidad, y en el 4,5 por ciento en España; y en lo que va de año, alcanzó el 5,5 por ciento en Castilla y León, y el 4,5 por ciento en el conjunto de las autonomías.

Por lo que respecta a índice de ocupación, creció en Castilla y León hasta julio en relación al mismo mes de 2024, un uno por ciento, inferior al 1,4 por ciento de la media. En la comparación mensual, este indicador aumentó un 0,9 por ciento en la Comunidad, frente a la caída del 0,2 por ciento en España, y en el acumulado del año, los porcentajes fueron del 0,8 y 1,4 por ciento, respectivamente.