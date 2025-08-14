De color rojo sangre: así se vio la luna de madrugada en el Bierzo por el reflejo de los incendios

La luna se tiñe de rojo en el Bierzo debido a los incendios

Durante la noche de este miércoles, madrugada de este jueves 14 de agosto, el cielo de León ha captado la atención de numerosas personas. El motivo de ello es el color rojo sangre de la luna, que dejaba bellas instantáneas capturadas por el fotógrafo César Hornija de la Agencia ICAL, aunque el motivo de su color no ha sido para nada una buena noticia.

Ese color rojizo se debe al reflejo de las llamas de los incendios en el Bierzo. Una noticia preocupante ya que el monte se está quemando literalmente, envuelto en llamas, pese a la ayuda incansable de los efectivos de extinción de incendios y de los vecinos que se encuentran haciendo lo posible para salvar sus bienes.

La luna se tiñe de rojo en el Bierzo debido a los incendios | César Hornija / ICAL

Concretamente, en la provincia de León hay activos varios fuegos con el nivel 2 activado como de Yeres, Llamas de Cabrera, Anillares del Sil, así como el de Orallo, Fasgar en nivel 1 y otros que se encuentran en nivel 0 pero activos como en Carmenes, San Feliz de las Lavanderas, Los Barrios de Luna y Castrocalbon.

Aunque en la provincia de Salamanca la situación se encuentra mejor, a fecha de 14 de agosto a las 11:45 horas hay activos tres fuegos en Horcajo de Montemayor, El Casarito y La Alberca.