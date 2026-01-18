La Comisión de Transparencia de Castilla y León recibió 1.432 reclamaciones en 2025

Es destacable que en más de 8 de cada 10 de las reclamaciones se utilizó la sede electrónica del Comisionado para su presentación

Teclado de ordenador. Foto EP
La Comisión de Transparencia de Castilla y León , adscrita al Procurador del Común, recibió 1.432 reclamaciones durante 2025, de las cuales cabe destacar que 838 se debieron a solicitudes referidas a presupuestos municipales para el cuidado de animales abandonados.

Por otro lado, la administración local fue el principal motivo de quejas, con 1.263 reclamaciones dirigidas en su mayoría a ayuntamientos. El sector, por su parte, sumó 150 casos.

El 85% de las quejas interpuestas se debieron a la falta de respuesta por parte de las instituciones y, en lo que a los perfiles de los reclamantes respecta, destacan 129 cargos locales (entre concejales y vocales) y algunos colectivos como las asociaciones ecologistas.

La digitalización, por su parte, se consolida como la vía más empleada con más del 80% de los trámites realizados.

Ahora bien, de las 497 resoluciones adoptadas por la Comisión, 216 estimaron el derecho del ciudadano solicitante a acceder a la información.

Por otro lado, cabe destacar que, en otros 188 casos, las administraciones entregaron los datos solicitados inmediatamente después de la intervención del Comisionado, sin que se llegara a dictar una resolución formal.

