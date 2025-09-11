Conceden nuevas ayudas de la Junta para familias desalojadas por los incendios en Castilla y León
Se conceden 142 subvenciones de 500 euros, que elevan a 361 el número total de familias beneficiarias en la Comunidad
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves la concesión de 142 ayudas directas de 500 euros a familias que tuvieron que abandonar sus viviendas debido a los incendios forestales registrados este verano en la Comunidad. La inversión asciende a 71.000 euros, que se suman a las ya otorgadas la pasada semana.
Con esta nueva partida, la Junta ha destinado un total de 180.500 euros para apoyar a 361 familias afectadas, dentro del Acuerdo 34/2025, que establece actuaciones específicas para la recuperación de las zonas más castigadas por el fuego.
Las subvenciones están dirigidas a tres perfiles:
- Familias empadronadas en localidades desalojadas.
- Propietarios de viviendas en dichas localidades.
- Unidades familiares desalojadas con vínculos de hasta segundo grado con vecinos empadronados.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades subraya que estas ayudas pretenden dar un alivio económico inmediato a los hogares que se vieron forzados a dejar sus casas por motivos de seguridad.
