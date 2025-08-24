Concluye el fin de semana en CyL con 19 incendios, de ellos once de IGR 2, uno de nivel 1 y siete ocho activos

Un bombero observa el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España)

El fin de semana concluye en Castilla y León con un total de 19 incendios, de ellos once mantienen un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno se encuentra en nivel 1 y otros siete permanecen activos, todo ello después de una jornada en la que un aumento de las temperaturas, una menor humedad y vientos cambiantes han complicado la situación en la provincia de León, con una reactivación en el fuego de Fasgar y la declaración de otros dos nuevos incendios graves en Molinaseca y Garaño (León), muy próximos a varias localidades.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 21.00 horas, donde la mayoría de los focos siguen localizándose en las provincias de León, Zamora y Palencia, con varias reactivaciones y reproducciones registradas en la primera.

De hecho, la jornada se ha complicado a primera hora de la tarde con la declaración del nivel 2 en los incendios forestales de Molinaseca y Garaño, en la provincia de León, que han obligado a las autoridades a desalojar seis pueblos cercanos con un total de 381 vecinos evacuados.

En concreto, los municipios evacuados por el fuego de Garaño son Viñayo (80 vecinos), Piedrasecha (25), Portilla de Luna (66) y Sagüera de Luna (diez). Por su parte, el incendio forestal de Molinaseca ha obligado a evacuar la localidad cercana del mismo nombre, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

En el incendio forestal de Molinaseca también se desaloja Lombillo de los Barrios, en este caso por parte de la Policía Nacional ya que es pedanía de Ponferrada, con 15 vecinos desalojados.

De igual manera, el avance del incendio declarado en Fasgar, que se declaró el pasado 8 de agosto en la comarca de La Magdalena, también ha motivado el desalojo de las localidades de Fasgar (70 vecinos), Vegapujín (15), Posada de Omaña (25), Torrecillo (16) y Barrio del Puente (24).

Estos incendios forestales declarados a primera hora de este domingo en la provincia de León en las localidades de Garaño y Molinaseca, así como la reactivación del fuego de Fasfar, han obligado a las autoridades a cortar al tráfico otras tres carreteras.

Incendios graves

Entre los incendios catalogados como más graves figuran los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Gestoso, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, junto al Cardaño de Arriba (Palencia) y el de Porto, en Zamora.

Este último, que se extendió a la provincia leonesa, afectó en la tarde del sábado a la localidad de La Baña y ha obligado a la evacuación de vecinos tras la reactivación de varios focos en la tarde de este sábado.

Precisamente, la evolución del incendio forestal procedente de Porto (Zamora) ha sido "favorable" durante la noche, aunque se ha activado la zona de la divisoria de cumbres entre Zamora y León y en la ladera de La Baña, que fue evacuada en la tarde del sábado.

Los medios aéreos y terrestres trabajan para atajar el avance de un fuego en el que sigue habiendo frente activo en el Cañón del Tera, que aunque "no es de mucha intensidad ni de rápido avance se prevé que dure varios días por la dificultad de extinción en esa zona".

En lo que respecta a los incendios de menor gravedad, continúa activo el fuego de Canalejas, en la comarca leonesa de Almanza. Por otra parte, se mantienen activos otros siete incendios en nivel 0 en Yeres (León); Resoba, San Pedro de Cansoles y Brañosera (Palencia); Molezuelas de la Carballeda (Zamora), y los de Candelario (Salamanca) y Herbosa (Burgos).