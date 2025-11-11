Un conductor drogado se salta un semáforo en rojo mientras veía una película en el coche en Valladolid

Un conductor, que posteriormente dio un resultado positivo en el test de drogas por anfetaminas y metanfetaminas, se saltó un semáforo en rojo en la calle San Luis de Valladolid mientras utilizaba un dispositivo electrónico para ver una película.

Además, de saltarse el semáforo, utilizar un dispositivo electónico al volante y dar positivo en drogas, al hombre se le ha denunciado por llevar la ITV y el permiso de conducir caducados.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este lunes, cuando una patrulla de la Policía Municipal se percató de que un vehículo rebasó un semáforo en rojo. Al aproximarse al turismo y darle el alto, observaron que el conductor llevaba un dispositivo eléctrónico en el que reproducía una película.

Posteriormente, además de comprobar que el varón no tenía el carnet de conducir en vigor y que la ITV del vehículo se encontraba caducada, los agentes municipales le sometieron a un test de drogas en el que dio resultado positivo en anfetamina y metanfetamina.