La confianza empresarial cae en Castilla y León más que la media nacional para el cuarto trimestre
La mayores caídas se han registrado en Baleares (-4,5%), Cantabria (-4,2%) y Madrid (-1,9%)
El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) registró un descenso en Castilla y León del 1,7% para el cuarto trimestre del año en curso, respecto al trimestre anterior. Esta caída es más pronunciada que la media nacional, que experimentó una disminución más moderada del 1,3%, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Comunidad se sitúa así entre las regiones con retrocesos más significativos, aunque las mayores caídas se registraron en Baleares (-4,5%), Cantabria (-4,2%) y Madrid (-1,9%). Apenas cinco comunidades autónomas lograron cerrar el trimestre con datos positivos en la confianza empresarial: Canarias (1,7%), Murcia (0,4%), y Castilla-La Mancha, Galicia y País Vasco, las tres con un crecimiento del 0,3%.
Expectativas para el próximo trimestre: optimismo cauteloso
A pesar del descenso en el índice de confianza actual, los empresarios de Castilla y León se muestran mayoritariamente optimistas de cara al próximo trimestre.
- El 20,9% de los gestores de la Comunidad augura una marcha favorable de su negocio.
- El 16,2% se muestra pesimista.
- Esto arroja un saldo favorable de 4,7 puntos, si bien es inferior al saldo nacional, que se situó en 7,9 puntos (21,5% de optimistas frente a 13,6% de pesimistas a nivel global).
La inmensa mayoría de los empresarios de Castilla y León, el 62,9%, mantiene unas previsiones de evolución normal de su negocio, una cifra muy cercana al 64,9% nacional.
Tendencia nacional por sector y tamaño
A nivel nacional, la tendencia de pérdida de confianza se generaliza:
- Por sectores: Cuatro de los cinco sectores analizados disminuyen su confianza, con Transporte y Hostelería (-2,4%) presentando el mayor descenso. Otros servicios (-0,7%) registra la menor caída.
- Por tamaño de empresa: La confianza disminuye en todos los estratos por número de asalariados. Las empresas con 1.000 o más empleados (-2,3%) muestran el mayor descenso, mientras que las de menos de diez asalariados (-0,9%) son las que menos pierden.
