Confirman un nuevo caso de gripe aviar en Olmedo, dentro de zona ya afectada

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han confirmado un nuevo foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en una explotación de gallinas ponedoras en el municipio de Olmedo, Valladolid. La granja afectada se encuentra dentro de la zona restringida establecida tras la detección del primer brote el pasado 19 de septiembre en la misma localidad.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, centro de referencia nacional, ha sido el encargado de confirmar este nuevo caso. Con este, ya son doce los focos de IAAP detectados en aves de corral en lo que va de 2025 en España, distribuidos entre Badajoz (1), Toledo (1), Huelva (2), Guadalajara (1), Valladolid (6) y Madrid (1).

Además, desde el 1 de julio se han registrado 47 focos en aves silvestres en comunidades como Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, así como tres casos en aves cautivas en el País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Sospecha iniciada por un aumento de la mortalidad

La sospecha de este nuevo brote surgió el pasado 14 de octubre, cuando se detectó un incremento anormal de la mortalidad en la explotación, que cuenta con un censo aproximado de 315.000 aves. Ese mismo día, los Servicios Veterinarios Oficiales realizaron una inspección, tomaron muestras y activaron la encuesta epidemiológica. Las aves ya se encontraban inmovilizadas de manera preventiva.

Las autoridades apuntan como posible origen del contagio a la cercanía con el primer foco detectado en el municipio en septiembre. Desde entonces, la Junta ha intensificado la vigilancia en la zona y mantiene reuniones de coordinación con las empresas avícolas afectadas.

Medidas de control y prevención

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en colaboración con Sanidad, Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, está aplicando las medidas establecidas en el Programa Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar 2025 y en la normativa europea vigente.

Entre las actuaciones adoptadas se incluyen:

Inmovilización de la explotación afectada

Sacrificio y destrucción de las aves infectadas

Establecimiento de una zona de protección de 3 km y una zona de vigilancia de 10 km alrededor del foco

Encuesta epidemiológica para identificar el origen del contagio

Recomendaciones y recordatorio de bioseguridad

La Junta insiste en la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente para evitar el contacto con aves silvestres. También se recomienda notificar cualquier sospecha de forma inmediata para permitir una detección temprana y frenar la posible expansión del virus.

Asimismo, las autoridades recuerdan que el virus H5N1 no se transmite al ser humano por el consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados. Aun así, se aconseja evitar el contacto directo con aves muertas o que presenten síntomas.