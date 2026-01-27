Confrontación en el PSOE de Castilla y León por los elogios del alcalde socialista de León a Suárez Quiñones

Las buenas palabras del alcalde de León, José Antonio Diez, sobre el consejero de Medio Ambiente, el también leonés Suárez-Quiñones, no han sentado nada bien en el seno del Partido Socialista de Castilla y León.

Un simple elogio a un compañero político de la misma provincia ha desatado un gran malestar en las filas socialistas, llegando al punto de que la mano derecha de Carlos Martínez, Nuria Rubio, haya declarado públicamente que hay “sorpresa” y que no entiende esa actitud.

Quizá por la cercanía de las elecciones autonómicas, pero el piropo ha sentado muy mal en el equipo de Martínez que hablan de “vínculo muy especial” entre el alcalde de León y el consejero de Medio Ambiente, porque Diez llegó a decir que Quiñones “es el mejor político que tiene León fuera de sus fronteras”.

Unas declaraciones que deben haber sentado especialmente mal a Nuria Rubio, puesto que encabeza la lista del PSOE por León, que “ni entiende ni comparte”, tal y como recoge la Agencia ICAL.

De hecho, ha llegado a decir que esa afirmación “no representa lo que quieren los ciudadanos” y, aunque es libre de opinar, “en el PSOE no gusta eso”.

Por último, ha asegurado que “no entiende que una persona que tiene un cargo de responsabilidad tan importante como la Alcaldía de León esté tan cercano al PP y a sus actitudes que al PSOE”.