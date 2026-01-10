Los consejeros del PP se reunirán con Montero para conocer los detalles del nuevo modelo de financiación y Feijóo cita a sus 'barones' en Zaragoza el 18 de enero

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el resto de responsables autonómicos del PP asistirán el próximo miércoles, 14 de enero, a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para abordar “las bases” de la reforma del modelo de financiación autonómica pactada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ERC. No obstante, no descartan levantarse de la mesa antes de la votación para exhibir su desagradado con la propuesta, como ya hicieron hace un año con la quita de la deuda.

La diferencia es que esta vez sí participarán del debate, según fuentes populares. El motivo es que quieren conocer el detalle de la propuesta, ya que solo tienen entre sus manos “un PowerPoint propio de un estudiante de sexto de EGB”, a juicio de uno de los 14 consejeros del PP que se sentará el miércoles con Montero. “No detalla ni de dónde vienen los recursos ni a dónde van”, ahonda. Con la condonación, en cambio, sí conocían todos los pormenores antes de producirse la cumbre.

“Primero vamos a sentarnos a escuchar y que nos expliquen el porqué de las cosas, y después decidiremos”, añaden las mismas fuentes al ser preguntados por un posible plante. Levantarse de la mesa es solo un gesto, ya que al Gobierno le basta con la presencia de una sola comunidad para que se vote. De hecho, solo requiere del voto a favor de Cataluña para aprobarlo en el CPFF, por lo que el Ejecutivo sorteará la oposición de los 14 consejeros del PP y un hipotético ‘no’ de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page.

El PP rechaza de plano apoyar la propuesta principalmente por “privilegiar” a Cataluña al aplicarle solo a ella el principio de ordinalidad. Pero es que además considera que dejaría sin espacio fiscal al Gobierno central que, entre otras cosas, es el encargado de pagar las pensiones y los salarios de los empleados públicos.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, criticó esta mañana en la jornada inaugural de la XXVIII Interparlamentaria del PP, en La Coruña, que un presidente del Gobierno “asediado por la corrupción” como Pedro Sánchez pacte en la Moncloa este modelo de financiación con “un condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por malversación” como es el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Tellado avisó de que el acuerdo de Sánchez y Junqueras supone un “palo para los ciudadanos que cumplen” y un “premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder”. “Un cheque”, concluyó, “para poder continuar en el poder”. “Además de una infamia, eso es también corrupción política: comprar el apoyo del separatismo con el dinero de los españoles”.

El secretario general del PP prometió “revertir” este pacto cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa, y aseguró que el líder de la oposición “lanzará” un nuevo sistema de financiación “justo y solidario” en el plazo de “un año” desde su investidura. Por el momento, las 14 comunidades del PP solo han pactado unos principios de cara a la negociación, entre los que se encuentran su apuesta por una negociación multilateral desde la “solidaridad”.

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá el próximo domingo 18 de enero en Zaragoza a los presidentes autonómicos del PP para hacer un frente común contra la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez y trazar las bases del modelo que el PP aprobará si llega al Palacio de la Moncloa, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

El PP ya ha anticipado que combatirá la propuesta del nuevo modelo de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jeús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Los 'populares' consideran que esa propuesta de financiación del Gobierno de Sánchez es un "mal modelo" porque supone dar "una patada a la unidad de España y a la igualdad" al firmar "el principio de desigualdad e insolidaridad".

El PP presentará su propio plan de financiación consensuado con las CCAA en "el plazo de un año" si llega al Palacio de la Moncloa. "Un sistema justo, solidario, bueno para todo el país. Ya está bien de que el rumbo de España lo decidan Junqueras, Otegi y un puñado de corruptos", ha avanzado este sábado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la inauguración de la Interparlamentaria del partido en A Coruña.