El Consejo de Gobierno autoriza 7 millones de euros para impulsar proyectos empresariales con recursos endógenos en Castilla y León

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado una subvención de 7 millones de euros destinada a la Sociedad de Capital Riesgo ADE Capital Sodical. Este financiamiento estratégico tiene como objetivo principal apoyar proyectos empresariales viables que incentiven el aprovechamiento de los recursos endógenos de la Comunidad y las actividades vinculadas a su cadena de valor. La iniciativa busca, además, mantener e incrementar la actividad económica en el territorio. Se estima que esta subvención permitirá movilizar una inversión privada de 40 millones de euros y generará más de 825 puestos de trabajo en la región.

Con esta última autorización, el programa de apoyo empresarial lanzado en 2021 acumula ya una subvención total de 33,7 millones de euros. El impacto global de este plan asciende a una inversión inducida de 158,4 millones de euros y se prevé que contribuya a la creación de un total de 2.369 empleos en Castilla y León.

El propósito central del programa es financiar las necesidades de inversión y de capital circulante de las empresas y emprendedores. Los proyectos deben contribuir al aprovechamiento de los recursos endógenos —que pueden ser físicos, medioambientales, culturales, humanos o económicos— y estar centrados en sectores clave como el agrario y ganadero, los recursos minerales y energéticos, el forestal, la logística, el turismo y el aprovechamiento de residuos. Asimismo, se busca incrementar la capacidad industrial de la Comunidad a través de la participación en el capital social de las compañías o mediante la concesión de préstamos participativos durante el periodo 2025-2028.

Para la materialización de estos objetivos, ADE Capital Sodical ofrece dos productos financieros principales. En el caso de los préstamos participativos, los importes oscilan entre 90.000 y 3.000.000 de euros, con un plazo máximo de permanencia de 10 años y una carencia máxima de 3. También ofrece la posibilidad de participar en el capital social de las empresas con el mismo rango de importe, con una permanencia máxima de 10 años y una participación máxima del 49 % del capital.

Esta estrategia está plenamente alineada con el II Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León y el Plan Sectorial del Hábitat. Ambos planes buscan impulsar el desarrollo económico sostenible, modernizar el modelo productivo, y procurar una adecuada financiación de la industria, con un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas y en la valorización de los recursos propios del territorio para crear nuevas oportunidades de empleo.