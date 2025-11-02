Consulta el calendario formado por más de 700 actividades culturales para hacer en Castilla y León

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha presentado un programa cultural masivo para el mes de noviembre, que incluye un total de 706 actividades que se desarrollarán en su red de centros distribuidos por las nueve provincias. Museos, bibliotecas, archivos, el Palacio Quintanar y la Filmoteca de Castilla y León son solo algunos de los espacios que acogerán esta densa agenda.

La programación está diseñada para atraer a todos los públicos y abarca una variedad de disciplinas:

Artes Escénicas: 161 espectáculos de teatro y danza.

Formación y Didáctica: 205 cursos, talleres y actividades familiares.

Exposiciones: 59 muestras temporales.

Música: 59 actividades musicales y conciertos.

Cine: 36 ciclos de cine y festivales.

El mes de noviembre arranca con exposiciones de gran impacto en toda la Comunidad:

Arte Sacro en Zamora: Continúa destacando la exposición 'EsperanZa' de Las Edades del Hombre en la Catedral e iglesia de San Cipriano de Zamora. La muestra reúne 85 obras maestras hasta abril de 2026, incluyendo piezas de El Greco, Goya, y Gregorio Fernández.

Vanguardia en León: El MUSAC acogerá, a partir del 8 de noviembre, la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure' , explorando la obra de la icónica artista conceptual, cineasta y activista.

Patrimonio y Antropología: Se suman novedades como ‘Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea’ en el Museo de la Evolución Humana (Burgos), e iniciativas de fotografía y arquitectura en el Palacio Quintanar de Segovia.

El calendario se completa con grandes citas en diversos campos:

Ciencia y Evolución: El Museo de la Evolución Humana (Burgos) será el foco de la ciencia con el ‘XXV Encuentro de Geología 2025’ y varias conferencias dentro de su ciclo ‘Evolucionar contra el cáncer’. Además, acogerá actividades de la Semana de la Ciencia del 11 al 14 de noviembre.

Cine y Documental: La octava edición del ‘Festival Internacional Etnovideográfica 2025’ se celebrará en Zamora (del 11 al 16 de noviembre). El cine también será protagonista en Soria, con el ‘XXVII Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria’ , y el '37 Aguilar Film Festival' en Aguilar de Campoo (Palencia).

Música Clásica y Jazz: La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrecerá dos conciertos de su temporada en el Centro Cultural Miguel Delibes (Valladolid). Los aficionados al jazz podrán disfrutar del XII Jazz Palencia Festival 2025.

Los eventos de turismo y la frontera marcan el acento en el oeste de la región, beneficiando directamente a la provincia de Salamanca:

II Jornadas ‘Cruzando La Raya’: Este evento gastronómico y turístico, que conecta Castilla y León con el Norte y Centro de Portugal, tendrá lugar hasta el 8 de diciembre. Dentro de su programación destaca una exposición etnográfica en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), una mesa redonda sobre las relaciones históricas con Portugal, y un concierto en Miranda do Douro.

INTUR y AR-PA: Del 13 al 16 de noviembre, Valladolid acogerá simultáneamente la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR 2025) y el encuentro ‘AR-PA Turismo Cultural 2025’, citas clave para profesionales y amantes del turismo y el patrimonio de toda la Comunidad.

La Consejería ha confirmado que las actividades online sumarán 25 propuestas adicionales para facilitar el acceso a la cultura desde cualquier punto.