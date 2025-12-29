Contadores inteligentes para 244 municipios de Castilla y León

Reducir las pérdidas de agua en las redes en torno a un 30 % y aumentar la recaudación municipal hasta un 25 %, contribuyendo a la sostenibilidad económica de los servicios de abastecimiento y a un uso más responsable de los recursos hídricos es el objetivo del proyecto de la Junta para modernizar y digitalizar la gestión del agua en la comunidad. Para ello, la Consejería de Medio Ambiente, a través del Somacyl, ha puesto en marcha un proyecto que, con una inversión de 39 millones de euros, llevará 174.850 contadores inteligentes a 244 municipios de Castilla y León.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, se trata de una de las mayores actuaciones de este tipo desarrolladas en España, orientada a la renovación integral de los sistemas de medición del consumo de agua mediante tecnología inteligente. El proyecto incluye, además de los contadores, la implantación de la infraestructura de comunicaciones, una plataforma digital interoperable de código abierto y el mantenimiento y soporte del sistema durante un periodo de 12 años y 6 meses.

Los plazos previstos contemplan una primera fase de seis meses para la implantación inicial de la red, la plataforma y la instalación del 25 % de los contadores, y un periodo de 24 meses para completar la instalación y validación del cien por cien de los dispositivos.

Los contadores que se instalarán son dispositivos ultrasónicos inteligentes, dotados de tecnología IoT y capaces de operar mediante distintos estándares de comunicación, como NB-IoT, LoRaWAN, Wireless M-Bus, LTE-M, o 5G. Esta tecnología permitirá el envío de datos en tiempo real, la monitorización continua de los consumos, la detección temprana de fugas y fraudes, y un mayor control y optimización de las redes de abastecimiento.

La actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través de los Fondos FEDER y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el marco del programa NextGenerationEU, y se encuadra como un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del ciclo del agua.