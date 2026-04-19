Corte de tráfico en la A-66 tras el derrumbe del pretil a un paso inferior en Zamora

La Subdelegación del Gobierno de Zamora ha informado de que, durante la mañana de este domingo, un pretil de la A-66 a la altura de Villagodio ha caído al paso inferior, por donde cruza la N-122.

Según ha informado la Unidad de Carreteras, algún vehículo —probablemente un camión— ha golpeado accidentalmente la estructura, motivo por el que se ha producido el derrumbe.

Las autoridades han anunciado que se ha procedido a cortar el tráfico de la A-66 —en la parte superior— con el objetivo de mantener la seguridad de los conductores y retirar lo antes posible los pretiles caídos en la Nacional para su posterior reapertura.