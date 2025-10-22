Las Cortes aprueban un techo de gasto récord para Castilla y León: 14.183 millones marcan el camino a los Presupuestos de 2026

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles el acuerdo que establece el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2026 en 14.183 millones de euros, la cifra más alta registrada desde que se calcula esta magnitud. Este "techo de gasto" se convierte en el marco de referencia para la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año, que ascenderán a un total histórico de 15.715 millones de euros.

El límite de gasto no financiero aprobado, de 14.183,28 millones de euros, supone un incremento del 5,14% respecto al de 2025. La cifra se sustenta en unas previsiones macroeconómicas actualizadas, que sitúan el crecimiento del PIB de la Comunidad en un 2,8%.

Llamada al diálogo para aprobar las cuentas más expansivas

Con el techo de gasto asegurado, la Junta de Castilla y León iniciará una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para buscar el apoyo necesario que permita la aprobación de las cuentas antes del 31 de diciembre.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya apeló al diálogo y al "compromiso real" de todos los grupos durante la presentación del Proyecto de Ley el pasado 14 de octubre. El objetivo es sacar adelante unos presupuestos "expansivos y realistas" que se centrarán en proteger a las personas, consolidar la excelencia de los servicios públicos y potenciar el crecimiento económico de la Comunidad. Se pondrá un especial énfasis en la inversión eficiente y el desarrollo rural como "motor de igualdad y cohesión social y territorial".

Aval de la AIReF y marco fiscal

La cifra del techo de gasto se calcula sumando los ingresos no financieros previstos (14.122,12 millones de euros) y el recurso asociado al déficit, fijado en el –0,1% del PIB autonómico, tal como fue comunicado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones macroeconómicas de la Comunidad para 2026, que estiman un crecimiento del PIB del 2,2%, una tasa de paro del 8% y un aumento del empleo del 1,8%. Además, la AIReF ha confirmado que Castilla y León cumple satisfactoriamente con los requisitos presupuestarios exigidos por la Unión Europea.