El coste de la huelga médica supera los 56 millones de euros en Castilla y León y la Junta culpabiliza a la ministra de Sanidad

Fernández Carriedo ha hecho un balance sobre el coste de la huelga médica en Castilla y León. El impacto ha sido un duro golpe para las arcas de las JCYL, donde se han aunado más de 281.000 actos sanitarios, incluyendo operaciones quirúrgicas, consultas de atención primaria y consultas externas.

La estimación total de once meses de movilizaciones, intensificándose desde el mes de febrero a raíz de una semana de huelga al mes ha sido de 56,02 millones de euros, poniendo el foco directamente desde la Junta de Castilla y León en la ministra de Sanidad, Mónica García, al no poder llegar a un acuerdo con los facultativos de la nación española.

Por otro lado, Carriedo, consejero de Economía y Hacienda en funciones, no ha dudado en indicar que estas consecuencias las sufren los propios ciudadanos que “ven canceladas sus consultas, pruebas o intervenciones”, así como el resto de profesionales que gestionan los servicios de salud, como ha recogido ICAL.

En la primera jornada que tuvo lugar el 13 de junio de 2025 se llegaron a suspender unas 69 operaciones quirúrgicas, mientras que en febrero de 2026, con el comienzo de una semana de huelga al mes, se cancelaron en cuatro días más de 3.500 consultas médicas. En marzo se superaron las 2.500 o durante este mes, desde el comienzo el lunes, 18 de mayo, se suspendieron unas 500 al día.

Sin cifras exactas al ser estimadas, se podría las cifras sitúan las consultas canceladas por encima de las 10.000, suponiendo un coste económico en las arcas de los hospitales y por ende de la Junta de Castilla y León, además de en la salud de los pacientes al verse afectado de manera directa.