¿Cuánto coste supone para la Sanidad de la región la huelga médica de cuatro días?

La huelga médica, como es lógico, ha tenido sus consecuencias negativas en cuanto a Sanidad se refiere y calidad asistencial. Actuando bajo mínimos, muchas de las consultas se han paralizado, por lo que toda anulación y retraso en lo que corresponde a la salud en centros sanitarios se tendrá que retomar con un coste para la comunidad.

El propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cifrado en 14 millones de euros los costes de la huelga para las arcas de la región, en donde ha subrayado que “ha tenido un impacto negativo” para la sanidad pública, además de “un gran perjuicio” para los pacientes, según recoge Europapress.

Para conocer más de cerca los números y saber el alcalde que ha tenido la huelga, ha indicado que se han paralizado en toda la comunidad autónoma un total de 1.200 intervenciones quirúrgicas, 18.000 consultas hospitalarias y 30.000 de atención primaria.

Para el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, el único culpable de la huelga y al que hay que reclamar es al Gobierno de Pedro Sánchez, que “es el que tiene que pagar ese coste por su mala gestión”.