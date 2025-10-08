CSIF denuncia los fallos del inicio de curso en Castilla y León y reclama un estatuto docente que homogeneice las condiciones del profesorado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado su registro de incidencias del inicio del curso escolar 2025-2026, en el que el profesorado de Castilla y León ha reflejado su malestar por los fallos informáticos, los retrasos en sustituciones, la carga burocrática y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

Entre las quejas más repetidas, destaca el mal funcionamiento del programa informático STILUS, herramienta de gestión de la Consejería de Educación. Según la presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, este sistema “se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los centros educativos”, generando pérdidas de tiempo y problemas de acceso que han afectado a la organización interna de los colegios e institutos.

El profesorado de Formación Profesional también ha expresado su preocupación por las dificultades de aplicación de la nueva Ley de FP, especialmente en lo relativo a la búsqueda de prácticas para los alumnos en las empresas. Además, el informe de CSIF recoge que persisten problemas “tradicionales” en la educación pública, como los retrasos en la cobertura de sustituciones, las vacantes de interinos con perfiles mal definidos o la modificación de horarios sin margen de planificación.

Otro de los puntos más señalados por el profesorado es la falta de medidas reales de conciliación. CSIF urge a la Junta a desarrollar el acuerdo firmado el pasado 22 de septiembre, que contempla la actualización de licencias, permisos y la reducción de jornada para mayores de 55 años sin pérdida retributiva, medida que afectaría a cerca de un tercio del profesorado. También reclaman una mayor valoración y compensación de la labor tutorial, considerada esencial para el éxito educativo.

El sindicato recuerda, además, que la burocracia excesiva sigue siendo “uno de los grandes agobios del profesorado”. A ello se suman otras carencias estructurales, como la falta de recursos para atender la diversidad o el mal estado de algunas instalaciones escolares.

Durante la reunión del Comité de Educación de CSIF, celebrada en Soria, el presidente nacional del sector de Educación, Mario Gutiérrez, insistió en la necesidad de lograr un estatuto docente que “homogeneice las condiciones laborales de los profesores desde el inicio de su carrera hasta la jubilación”. Gutiérrez subrayó que este marco debe abordarse en la negociación abierta con el Ministerio de Educación, cuya próxima reunión se celebrará el 9 de octubre.

Por su parte, Isabel Madruga reclamó a la Junta la actualización de la carrera profesional para el personal de la administración autonómica, que también afecta a los docentes que optaron por esta vía en lugar del complemento de sexenios. CSIF pide una convocatoria extraordinaria de las categorías tres y cuatro para reconocer la trayectoria de los trabajadores con mayor antigüedad.

Apoyo masivo a la campaña por la enfermería escolar

El sindicato ha valorado de forma “muy positiva” la respuesta ciudadana a su campaña de recogida de firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que garantice la presencia de enfermeras o enfermeros escolares en todos los centros educativos de Castilla y León.

La iniciativa, respaldada por el Consejo de Enfermería y diversas asociaciones de padres y madres, ha superado las previsiones iniciales de apoyo. En provincias como Soria, se han recogido ya más de un millar de firmas, superando ampliamente el mínimo exigido para registrar la propuesta.

El presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha destacado el respaldo social a la iniciativa, que responde a “una demanda real de la comunidad educativa y una necesidad sanitaria que debe cubrirse”. El sindicato continuará recogiendo apoyos en los próximos meses “para demostrar la fuerza y el consenso de esta propuesta entre la ciudadanía”.