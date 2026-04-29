CSIF exige a la Junta de Castilla y León una nueva etapa de planificación: “La educación pública debe ser una prioridad”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este miércoles en Valladolid una reunión autonómica con medio centenar de delegados y delegadas de Educación de Castilla y León. En esta sesión, el sindicato ha centrado su atención en solicitar una nueva etapa de planificación educativa en Castilla y León, especialmente en un momento político marcado por la formación del nuevo Gobierno autonómico. “Del nuevo Ejecutivo esperamos que la educación pública sea una prioridad desde el primer momento de la legislatura, con medidas concretas, calendario definido y dotación presupuestaria suficiente”, afirma el sindicato independiente.

La justificación de estas peticiones recae en el análisis de la situación actual del sistema educativo de la comunidad a partir de los datos recogidos en el Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 elaborado por el sindicato. “Este es un informe único con datos contrastables, con cifras oficiales que nos arrojan unos resultados bastante significativos para nuestra comunidad”, explica Isabel Madruga, Presidenta del Sector de Educación de CESIF Castilla y León.

Tras una primera valoración, CSIF se ha fijado en la evolución del alumnado, las plantillas docentes, la tasa de interinidad, la inversión educativa, los resultados académicos y las condiciones laborales del profesorado. El informe sitúa a Castilla y León con 399.742 alumnos en el curso 2024-2025, un descenso del 4,2% respecto a 2009, y con un 66,4% del alumnado escolarizado en centros públicos. También resalta una tasa de interinidad del 34,73% del profesorado, con un incremento de hasta 4,4 puntos desde 2020.

Por ello, durante la reunión de este 29 de abril, se han fijado las prioridades sindicales de CSIF en Educación para los próximos meses, defendiendo una numerosa agenda: equiparación salarial, reducción de la interinidad, refuerzo de plantillas, mejora de la atención a la diversidad, reconocimiento profesional del profesorado, cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados y una financiación educativa suficiente, estable y finalista.

“La equiparación salarial entre comunidades autónomas es necesaria”

Entre las principales reivindicaciones de CSIF se encuentra la equiparación salarial del profesorado de Castilla y León con las comunidades autónomas que presentan las retribuciones más altas. Según los datos del informe, un maestro o maestra con 15 años de experiencia percibe en Castilla y León 2.664 euros brutos mensuales, 124 euros menos que la media nacional y 649 euros menos que en la Comunidad con mayor retribución. En el caso del profesorado de Secundaria y Otros Cuerpos, la retribución en Castilla y León se sitúa en 2.991 euros mensuales brutos, 148 euros por debajo de la media nacional y 646 euros por debajo del máximo autonómico.

“No es de recibo que con la misma titulación, mismo acceso, misma profesión, siendo un cuerpo nacional, las retribuciones tengan unas diferencias tan abismales”, argumenta Isabel Madruga. En este sentido, para CSIF, esta brecha salarial es incompatible con el reconocimiento que merece el profesorado de Castilla y León y con la necesidad de atraer y retener talento docente, “especialmente en una comunidad extensa, envejecida, ruralizada y con importantes dificultades de cobertura de puestos en determinadas especialidades y zonas”.

El CSIF exige la consolidación de los compromisos adquiridos por la Junta

Junto a la reivindicación salarial, CSIF exige el cumplimiento urgente de los compromisos pendientes del acuerdo de 22 de septiembre de 2025: “Dichas decisiones no pueden quedarse en una en una declaración de intenciones”.En este sentido, CSIF pone el acento en la necesidad de reforzar de manera inmediata la atención a la diversidad, algo que se contemplaba en dicho acuerdo.

Así, el sindicato reclama una dotación suficiente de maestros y maestras especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, así como una planificación realista de cara a atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: “La atención a la diversidad no puede descansar sobre el sobrecargado trabajo de los equipos docentes ni sobre soluciones provisionales, sino sobre plantillas estables, suficientes y especializadas”.

Asimismo, CSIF exige que el curso 2026-2027 sea el de la implantación efectiva de los compromisos publicados en el BOCYL, especialmente la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años sin pérdida retributiva y el reconocimiento de la función tutorial. “Ambas medidas son esenciales para mejorar las condiciones laborales del profesorado, reconocer tareas estructurales que ya se realizan en los centros y avanzar hacia una organización educativa más justa y eficaz”, explica el sindicato.

“La educación pública de Castilla y León necesita estabilidad”

Finalmente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado que trasladará estas reivindicaciones al nuevo Gobierno autonómico en cuanto quede constituido: “Esta petición se hará con voluntad de negociación, pero también con la firmeza necesaria para exigir que los compromisos adquiridos se cumplan. La educación pública de Castilla y León necesita estabilidad, inversión, reconocimiento docente y medidas reales que lleguen a los centros”, concluyen desde el sindicato.