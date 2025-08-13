Cuatro heridos críticos por los incendios en León y Zamora

Cuatro personas permanecen en estado crítico a causa de las graves quemaduras sufridas durante los incendios que arrasan las provincias de León y Zamora, según confirmó la Consejería de Sanidad. Entre ellas se encuentran una mujer de 56 años, con el 50 % de su cuerpo afectado, y un hombre de 64, con un 35 % de quemaduras. Ambos fueron trasladados anoche desde Zamora a la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid. También se encuentra crítico un varón de 36 años, con el 50 % de superficie afectada, ingresado desde León, y otro hombre de 37 años, con quemaduras en el 85 % del cuerpo, que continúa en la UCI de León pendiente de traslado.

Además, un hombre de 80 años presenta pronóstico grave (15 % de quemaduras), mientras que una mujer de 77 y otro varón de 78 años, ambos graves, permanecen ingresados en Zamora y León, este último a la espera de traslado.

Ocho heridos leves han sido atendidos en Atención Primaria y el operativo de emergencias, con apoyo de ambulancias de Sacyl, ha evacuado a 58 personas a residencias o albergues para garantizar su seguridad ante el avance de las llamas.