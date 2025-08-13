Cuatro heridos críticos por los incendios en León y Zamora

Otros tres afectados se encuentran graves y 58 vecinos han sido evacuados de sus hogares y residencias

La población de Herreros de Jamuz, evacuada ante el avance de las llamas
La población de Herreros de Jamuz, evacuada ante el avance de las llamas | R

Cuatro personas permanecen en estado crítico a causa de las graves quemaduras sufridas durante los incendios que arrasan las provincias de León y Zamora, según confirmó la Consejería de Sanidad. Entre ellas se encuentran una mujer de 56 años, con el 50 % de su cuerpo afectado, y un hombre de 64, con un 35 % de quemaduras. Ambos fueron trasladados anoche desde Zamora a la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid. También se encuentra crítico un varón de 36 años, con el 50 % de superficie afectada, ingresado desde León, y otro hombre de 37 años, con quemaduras en el 85 % del cuerpo, que continúa en la UCI de León pendiente de traslado.

Además, un hombre de 80 años presenta pronóstico grave (15 % de quemaduras), mientras que una mujer de 77 y otro varón de 78 años, ambos graves, permanecen ingresados en Zamora y León, este último a la espera de traslado.

Ocho heridos leves han sido atendidos en Atención Primaria y el operativo de emergencias, con apoyo de ambulancias de Sacyl, ha evacuado a 58 personas a residencias o albergues para garantizar su seguridad ante el avance de las llamas.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats