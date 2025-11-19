Cuatro hombres heridos en un accidente con un camión y una furgoneta implicados en la A-62

Cuatro hombres han resultado heridos a primera hora de la mañana de este miércoles en la A-62 tras una colisión por alcance entre un camión y una furgoneta. El accidente se ha producido en el punto kilométrico 129, a su paso por Arroyo de la Encomienda, en Valladolid.

Según informaciones del Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León a la Agencia Ical, todos los heridos eran pasajeros de la furgoneta. Todos con edades comprendidas entre los 19 y los 50 años.

Hasta el lugar se movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias que envió a a una ambulancia al lugar donde se notificó que los heridos se encontraban conscientes.