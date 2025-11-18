Cuatro trabajadores despedidos por la nueva ley de publicidad impulsada por PSOE, Vox y Podemos

Las consecuencias de la nueva de ley de publicidad promovida por PSOE, Vox y el Grupo Mixto no se han hecho esperar. Un medio de comunicación nacional ha tomado la decisión de despedir a cuatro trabajadores, tres de ellos periodistas, de su delegación de Castilla y León.

El motivo, tal y como han expresado de forma explícita la empresa, es que no pueden mantener a la plantilla dada las restricciones y las limitaciones que presenta la ley de publicidad.

Estos despidos son solo la punta del iceberg del panorama mediático de Castilla y León, puesto que muchos medios, sobre todo los más pequeños, ya han manifestado que cerrarán a final de este 2025, mientras que otros tomarán la misma decisión de la reducción de plantilla para poder mantenerse.

Ante esta situación, el PSOE, que aseguró que iba a tratar de modificar esa ley, continúa inoperante, y su líder, Carlos Martínez, que decidió sumarse a Podemos y Vox para aprobarla a sabiendas de las consecuencias, se encuentra más preocupado por hacer su propia campaña electoral desde que relevó a Tudanca que de reconocer el error de una ley que no solo afecta a trabajadores y empresas, sino también a la pluralidad política de los ciudadanos de Castilla y León, o, como a él le gusta bromear, Castillaleón.