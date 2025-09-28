Decretan el 'Nivel 2' en Segovia por el incendio declarado hace una semana en Peñalba de la Sierra

El grave incendio forestal que se declaró hace una semana en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) ha entrado esta madrugada en la provincia de Segovia a través del municipio de Cerezo de Arriba. La cercanía de las llamas a núcleos de población ha forzado a las autoridades a elevar la alerta al 'Nivel 2' de peligrosidad y a tomar medidas urgentes de protección ciudadana

A las 02:30 horas de esta madrugada, la Delegación Territorial convocó el Cecocpi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), que se reunió de forma presencial a las 9:30 horas para establecer las medidas de contención. La medida más crítica adoptada por la mañana fue la evacuación de la localidad de Riofrío de Riaza. La Guardia Civil se ha desplazado al municipio para coordinar el desalojo, y la mayoría de los vecinos han utilizado sus propios medios para abandonar la zona.

Esta evacuación se suma al desalojo preventivo de la Urbanización La Pinilla, decidido en la noche del sábado ante la previsible entrada del fuego en Segovia.

Para los vecinos desalojados, el Ayuntamiento de Riaza ha puesto a disposición el pabellón polideportivo de este municipio, así como la residencia de personas mayores para aquellos que requieran atención especial.

Además, el avance del fuego obligó a cortar al tráfico tres carreteras provinciales: la SG-114, carretera de acceso desde Riaza a La Pinilla y las vías SG-115 y SG-112, de acceso a Riofrío de Riaza, desde el kilómetro 5,5.

El incendio se encuentra actualmente en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en Cerezo de Arriba (Segovia). Este nivel se declara por la "amenaza seria a poblaciones" y porque el fuego podría exigir la adopción de medidas de socorro o la protección de bienes no forestales.

Por las mismas razones, el incendio se declaró en Situación Operativa (SIT) 2 en Castilla y León, lo que implica que puede ser necesaria la incorporación de medios extraordinarios para su extinción.

El Centro Coordinación de Emergencias de la Junta de Castilla y León emitió un mensaje de aviso a través del sistema ‘es-alert’ (vía SMS) a la población de la zona afectada. En el mensaje se avisó del grave peligro y se indicó a los ciudadanos que abandonen toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural, eviten el tránsito por la zona y sigan estrictamente las instrucciones de las autoridades.