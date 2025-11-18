Deep Purple, Alan Parsons y Burning encabezan el el cartel de próxima edición de 'Músicos en la Naturaleza'

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones presenta el cartel completo de la próxima edición del festival Músicos en la Naturaleza, que tendrá lugar el 4 de julio en la Sierra de Gredos, concretamente en la localidad abulense de Hoyos del Espino.

Suárez-Quiñones ha destacado que el cartel de este año es un auténtico "repaso a la historia del rock mundial", reuniendo a pioneros, vanguardistas y leyendas.

El festival contará con tres nombres de peso internacional y nacional:

Deep Purple (Reino Unido) , considerada una de las pioneras mundiales del hard rock y el heavy metal, junto a Led Zeppelin y Black Sabbath. La banda, con más de 150 millones de discos vendidos, regresará al escenario de Gredos, que ya pisaron en 2013. El público podrá disfrutar de himnos como 'Smoke on the water', 'Child in time' o 'Highway star'.

Alan Parsons (Reino Unido) , el británico, ganador de un Grammy, es una figura clave de la música por su trabajo como músico, ingeniero de sonido y productor. Parsons fue asistente en álbumes históricos como 'Abbey Road' de The Beatles y 'The Dark Side of the Moon' de Pink Floyd. Su proyecto, Alan Parsons Live Project, ofrecerá un recorrido por sus temas más emblemáticos, haciendo gala de la meticulosidad y vanguardia conceptual que revolucionó la producción musical mundial.

Burning (España), representando al rock hispano, la banda liderada por Johnny Cifuentes celebra 50 años de fidelidad al rock and roll. Burning repasará en Gredos sus grandes himnos, que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, incluyendo '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?' y 'Esto es un atraco'.

Las entradas para esta nueva edición se pondrán a la venta el próximo 20 de noviembre a las 12:00 horas en la web oficial del festival (el precio será de 65 euros más gastos de distribución).

Músicos en la Naturaleza viene desarrollándose desde el año 2006 y ha contado con la participación de algunas de las leyendas de la música nacional e internacional. Por el escenario del festival han pasado, entre otros, Bob Dylan, Mark Knopfler, Bryan Adams, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores O´Riordan, Rod Stewart, Texas o Maná, y nacionales como, Estopa, Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, C. Tangana, Melendi, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos, Amaral o Nacha Pop, entre otros. En sus 18 ediciones, más de 190.000 personas han asistido, generando un impacto económico en la Sierra de Gredos de aproximadamente 30 millones de euros.