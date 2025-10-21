El Defensor del Paciente exige "transparencia total" sobre los contratos de externalización sanitaria de las CCAA

El Defensor del Paciente ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, para reclamar la publicación de todos los contratos y subvenciones públicos que las comunidades autónomas (CCAA) adjudican a empresas privadas para la externalización de servicios sanitarios. La asociación pide que se detallen los criterios de selección y la justificación de estas decisiones.

En el escrito, Carmen Flores, presidenta de la asociación, manifiesta una "profunda preocupación" por la situación actual de la sanidad pública y el impacto que esta gestión tiene sobre el bienestar de la población.

Flores denuncia la "falta de transparencia y control" en la gestión de los fondos públicos por parte de las CCAA, a quienes atribuye un "excesivo poder" en la externalización de servicios sanitarios y de dependencia. Según la asociación, este contexto está "poniendo en riesgo" la calidad y la equidad del sistema, con "consecuencias graves" para los pacientes, especialmente los más vulnerables.

Por ello, la organización ha reclamado al Gobierno central que tome "medidas urgentes". Entre estas, destaca garantizar la transparencia en la gestión de los fondos y establecer mecanismos de control y supervisión efectivos para detectar y prevenir posibles irregularidades. En este punto, El Defensor del Paciente alude a los recientes fallos detectados en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía.

Finalmente, la asociación exige priorizar la salud y el bienestar de los pacientes en todas las decisiones sanitarias y garantizar un acceso a la atención sanitaria que sea "rápida y de calidad" para todos los usuarios de los servicios públicos.