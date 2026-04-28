Denuncian la aparición de un Cristo mutilado sobre una tumba en un cementerio de Soria

Denuncian la profanación de una tumba en Soria por un posible ritual de santería al hallarse un cristo mutilado - EP

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Soria tras el hallazgo de una imagen religiosa mutilada en el cementerio municipal de El Espino, un suceso que consideran que podría constituir delitos de profanación y contra el respeto a los difuntos.

Según ha informado la organización, el descubrimiento tuvo lugar el pasado 7 de abril, cuando se localizó una talla de madera que representaba a Cristo con los brazos y las piernas cercenados. La figura presentaba además el pelo pintado de rojo y una tela de arpillera atada a la cintura, elementos que, a juicio de los denunciantes, “refuerzan la hipótesis de un ritual de santería o un acto vandálico”.

La imagen fue colocada sobre una sepultura fechada en 1955. Desde la fundación sostienen que este hecho supone una alteración del lugar de enterramiento, así como una ofensa tanto a los sentimientos religiosos como a la memoria del fallecido.

La entidad ha calificado lo ocurrido como una acción “deliberada” dirigida a “humillar y despreciar los símbolos cristianos”, por lo que ha solicitado la investigación de los hechos para esclarecer su autoría.