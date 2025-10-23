Las denuncias por violencia de género aumentan en Castilla y León, pero la tasa de víctimas sigue siendo la más baja de España

Castilla y León registró un aumento del 0,9% en el número de denuncias por víctimas de violencia de género durante el segundo trimestre del año, alcanzando un total de 1.542. Esta subida es más moderada que el incremento nacional del 2,7%, donde los órganos judiciales especializados contabilizaron 51.897 denuncias en el conjunto de España (los datos provienen del Informe anual sobre violencia de género del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)).

A pesar del aumento en las denuncias, el número de mujeres víctimas que se presentaron ante los juzgados en Castilla y León se redujo un 0,2%, con 1.444 casos. Esta tendencia contrasta con el incremento del 3,4% observado en el resto del país, que sumó 47.710 víctimas. De las víctimas en la Comunidad, el 63,3% (914) eran de nacionalidad española, incluyendo once menores de edad.

En cuanto a las medidas de protección, las órdenes de protección dictadas por los tribunales de Castilla y León experimentaron una subida significativa del 3,7%, alcanzando las 459.

En el ámbito judicial, el porcentaje de sentencias condenatorias emitidas por los juzgados de violencia sobre la mujer en la región fue del 75,2%. El número de personas enjuiciadas disminuyó un 25,2% respecto al año anterior, sumando 324 personas (178 españoles y 66 extranjeros).

Castilla y León con la tasa de víctimas más baja del país

Castilla y León se mantiene como la Comunidad Autónoma con la tasa más baja de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con 11,9. Esta cifra se encuentra notablemente por debajo de la media nacional, que es de 19,2.

Varias comunidades superaron la media estatal, destacando:

Canarias (33,7 víctimas por cada 10.000 mujeres).

Baleares (27,6).

Comunidad Valenciana (24).

Murcia (23,6).

Navarra (23,5).

Andalucía (21,8).

Madrid igualó la media nacional (19,2). Por debajo de la media, además de Castilla y León, se ubicaron: Aragón (17,3), Cantabria (16), País Vasco y Cataluña (ambas con 15,3), Castilla-La Mancha (14,9), Asturias (14,6), Extremadura (14,1), La Rioja (13,9), y Galicia (13,3).