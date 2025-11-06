Entregados los galardones a los méritos cosechados por diferentes deportistas de Castilla y León en los Premios Pódium del Deporte

La Junta de Castilla y León ha celebrado este jueves la ceremonia de entrega de los XIII Premios Pódium del Deporte en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid, un acto con el que se reconocen los méritos y logros cosechados por los deportistas y entidades de la Comunidad durante el año 2024.

La futbolista Adriana Nanclares Romero ha sido la gran galardonada de la noche al recibir el máximo reconocimiento, el Premio al Mejor Deportista Absoluto. La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, participó en la entrega de los galardones y destacó el papel ejemplar de los premiados: “El deporte no sólo forma campeones, sino mejores personas. Con vuestros logros, pero, sobre todo, con los valores que vuestro esfuerzo, sacrificio, solidaridad y compañerismo, sois el ejemplo para la sociedad actual”.

Durante la ceremonia se han entregado los distintos galardones de esta decimotercera edición de los Premios Pódium del deporte castellano y leonés.El patinador Adrián Alonso García ha recibido el premio al Mejor Deportista Promesa y Laura López Valle, al Mejor Entrenador, junto a la nadadora Marta Fernández Infante, en la categoría de Deporte y Discapacidad y a la piragüista Ainnare García González, en la de Deporte en Edad Escolar. Completan las seis categorías de estos premios la de Mejor Entidad de Castilla y León, que ha sido para el Club Patinaje en Línea Valladolid.

Finalmente, se han entregado también tres menciones especiales en esta edición, que han recaído en Marta Arce Payno, deportista paralímpica de Judo adaptado, en la Vuelta Ciclista a España, y en la Fundación Aliados.

Durante estos años, los premios Pódium del Deporte de Castilla y León han premiado a deportistas de la talla del atleta Mario García Romo, la halterófila Lidia Valentín, los piragüistas Carlos Garrote y David Llorente; el atleta Oscar Husillos, o al jugador de pádel Arturo Coello. En deporte adaptado, a Lia Beel y Marta Fernández Infante o a entidades deportivas como el Club de Baloncesto Avenida, el VRAC de Rugby, el Club Patinaje en Línea de Valladolid, o la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, AFEDECYL.