Se desalojan varias viviendas en el barrio de Puente Duero, en Valladolid, por la posible crecida del río en las próximas horas

Varias viviendas del barrio vallisoletano de Puente Duero fueron desalojadas por precaución, ante la posible crecida del río en las próximas horas. En estos momentos, se mantiene la vigilancia en la zona a la altura del puente de este núcleo, según trasladó el Ayuntamiento, que facilitará alojamiento esta noche en el caso de que sea necesario, cuestión que se gestionaría desde la Concejalía de Servicios Sociales, según conoció Ical.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, visitaron la zona y departió con bomberos de Valladolid y Policía Municipal.