Desarticulada una 'distribuidora' de Madrid que movía cocaína hacia Castilla y León y otras provincias

La Guardia Civil ha desarticulado una de las redes criminales, dedicadas a la distribución de droga, más activas del país en la denominada 'Operación Travieso'. La organización, asentada en la Comunidad de Madrid, utilizaba un sofisticado sistema de distribución de estupefacientes a diversas provincias, situando a Castilla y León como uno de sus puntos de destino para la venta de cocaína a gran escala.

La operación, que se ha desarrollado durante nueve meses, se ha saldado con la detención de seis personas y la incautación de un importante botín que incluye 179 kilos de cocaína, 45 de hachís y más de 240.000 euros en metálico.

El modus operandi de la red destacaba por una discreción absoluta y el uso de tecnología avanzada para ocultar la mercancía. Los integrantes de la banda mantenían un estilo de vida sencillo y utilizaban vehículos que no eran de alta gama para pasar desapercibidos ante las autoridades. Sin embargo, estos coches contaban con sistemas hidráulicos novedosos, conocidos como "caletas", ocultos en las guanteras o en la zona de la palanca de cambios, diseñados específicamente para mover la droga y el dinero con seguridad.

La logística de la organización comenzaba en una "guardería" situada en Arganda del Rey, donde almacenaban la droga para "enfriarla" y evitar seguimientos policiales. Una vez pasado el peligro, la mercancía se trasladaba a un piso en San Sebastián de los Reyes y, posteriormente, a dos viviendas en Madrid capital. Desde estos puntos estratégicos, la organización distribuía la cocaína en partidas más pequeñas hacia Castilla y León, además de otras regiones como Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y el País Vasco.

Tras los registros realizados a finales de marzo, los seis detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión.