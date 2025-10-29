Descontento interno en el PSOE por la nueva Ley de Publicidad de la Junta, mientras Nuria Rubio ‘recula’ con prepotencia

La nueva Ley de Publicidad Institucional de la Junta de Castilla y León, que fue propuesta por PSOE, Vox, Unidas Podemos y el Grupo Mixto, sigue ganando más detractores que apoyos.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com a través de diferentes fuentes internas del PSOE, tanto a nivel nacional, como regional y provincial; cada vez son más los miembros de este partido que se muestran descontentos con una ley que ha salido adelante gracias a un pacto con la ultraderecha, línea roja de los socialista desde la existencia de Vox en el espectro político.

“Es una interpretación que no compartimos”, son palabras muy repetidas entre diferentes miembros del partido fuera de micrófonos, en reuniones y conversaciones telefónicas; muestra del descontento que existe con un movimiento (hablando del pacto por la nueva ley) que solo ha buscado dejar en evidencia al PP de CyL, pero que ha traído consigo daños colaterales que no han sido ni pensados ni esperados.

“Vamos a buscar las vías para que se corrija cuanto antes”, explican, advirtiendo, además, que se está en contacto con la dirección regional para revertir la situación e intentar buscar una solución que no sea tan perjudicial para los pequeños medios locales. “Con este tema estamos preocupados”

Son importantes voces del partido a nivel nacional, regional y provincial que no van en consonancia con lo expresado por el responsable de comunicación del propio partido a nivel regional a este medio. Esta persona, en reiteradas conversaciones con Salamanca24horas, afirmó que no iba a haber ninguna consecuencia o cambio para los medios de comunicación al aprobar esta ley, a pesar de ser advertido de que el contenido del texto tendría resultados negativos claros al ser aplicado.

No obstante, a pesar de haber alardeado del éxito del acuerdo y haber aplaudido en el hemiciclo el día que se aprobó esta nueva normativa que afecta a la publicidad institucional, ahora el PSOE de Castilla y León, representado en rueda de prensa por su vicepresidenta, Nuria Rubio, empieza a 'limpiarse las manos', eso sí, con cierta prepotencia.

Prepotencia porque la propia Nuria Rubio ha asegurado que aplicarán cuando ellos quieran la primera modificación que anunciaron antes de aprobar la ley. Se trata de un cambio para que el límite de la inversión en publicidad, fijada en el 33 % de los ingresos de cada medio, solo sea aplicable para la de la Junta de Castilla y León (con el texto actual eso afecta también a la publicidad de diputaciones y ayuntamientos).

En ese sentido, ha asegurado que al PSOE no le marcan la estrategia y que no cede ni a presiones ni amenazas, puesto que eso lo único que hace es que tomen la decisión y el “efecto contrario”.

Declaraciones que la portavoz ha realizado en la sede de su partido en Valladolid donde también negó ahora cualquier pacto con Vox para sacar leyes o enmiendas, cuando hace unos meses y durante la negociación parlamentaria, la propia Rubio defendió la posibilidad de negociar con el partido ultraderechista porque ambos consideraban que la Ley no era “ideológica”. Solo era un “acuerdo técnico”.

En esta comparecencia también se habló de otro importante problema que está afrontando actualmente el PSOE de Castilla y León y que está suponiendo una gran división a nivel regional.

Se trata de las declaraciones a modo de broma del candidato a la presidencia del PSOE, Carlos Martínez, con la causa leonesa. Martínez aseguró que es criticado por decir ”Castilla-León seguido, me dio un truco Rebeca, habrá que decir Castilla y León y Soria y Burgos. Y Valladolid y Segovia”.

Declaraciones que han sentado realmente mal en la provincia de León y muchos miembros del PSOE, como el alcalde de la ciudad, José Antonio Díez, han criticado.