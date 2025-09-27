Destinados 1,8 millones de euros a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una aportación de 1,8 millones de euros para la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. Esta inversión tiene como objetivo cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad y financiar las actividades que llevará a cabo para difundir la identidad histórica y cultural de la Comunidad.

La Fundación, creada para organizar los eventos conmemorativos del 800 aniversario de la unión de los reinos de León y Castilla en 2030, ya se encuentra planificando diversas iniciativas. En los próximos meses, la entidad se encargará de organizar eventos importantes, como los actos del Día de la Comunidad. Como novedad, estos actos incluirán el nuevo premio autonómico de folklore anunciado por el presidente de la Junta en Villalar de los Comuneros.

El patronato de esta fundación pública, que no tiene ánimo de lucro, está integrado por representantes de las Consejerías de la Presidencia, de Economía y Hacienda, de Educación y de Cultura. También participan los centros directivos de relaciones institucionales y comunicación, las universidades públicas de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias.