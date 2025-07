Destinados 6,7 millones de euros en subvenciones a entidades locales de Castilla y León para la adquisición de maquinaria

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este martes la orden de la Consejería de la Presidencia de la Junta, que detalla la concesión de subvenciones a mancomunidades y otras entidades locales asociativas, en el marco de la Cooperación Económica Local General del año 2025. En total, la administración autonómica repartirá 6,7 millones de euros en ayudas, mientras que las entidades locales deberán aportar 3,6 millones adicionales.

El principal objetivo de esta financiación es la adquisición de maquinaria esencial para los servicios municipales, incluyendo camiones de residuos urbanos, retroexcavadoras, contenedores, trituradoras, barredoras y otros vehículos necesarios para la gestión local.

Las inversiones subvencionadas deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026. Para proceder al pago de la subvención, las entidades locales beneficiarias tendrán de plazo hasta el 17 de noviembre de 2025 para presentar un certificado expedido por la secretaría de la entidad, que acredite la contratación o la resolución para la ejecución directa de los proyectos de inversión.

En el caso de bienes inventariables e inscribibles en un registro público (como la maquinaria pesada), la entidad beneficiaria deberá destinar estos bienes al fin específico para el que se concedió la ayuda y no podrán ser enajenados o gravados en un plazo inferior a diez años desde su inscripción. Si se trata de bienes no inscribibles o suministros, su enajenación no podrá realizarse antes de que transcurra el plazo de amortización, y el incumplimiento de estas condiciones será motivo de reintegro de la ayuda obtenida.

Esta convocatoria de subvenciones representa un importante apoyo para la mejora de los servicios públicos municipales en toda Castilla y León, permitiendo a las mancomunidades y otras entidades locales renovar y modernizar sus equipos.