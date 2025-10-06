Detectado un nuevo foco de gripe aviar en una granja de gallinas en Olmedo, Valladolid

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han confirmado este lunes un nuevo foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en una granja de gallinas ponedoras ubicada en Olmedo (Valladolid). El foco se encuentra a unos cinco kilómetros del que ya fue detectado el pasado 19 de septiembre en el mismo municipio, según ha informado el Gobierno autonómico y ha recogido la agencia Ical.

El caso fue confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, centro de referencia nacional, tras recibir las muestras tomadas por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León el pasado 2 de octubre, cuando se notificó un incremento inusual en la mortalidad de aves en la explotación.

Diez focos en aves de corral en 2025

Con este nuevo foco, ya son diez los casos confirmados en explotaciones avícolas en España durante 2025:

Cuatro en la provincia de Valladolid

Dos en Huelva

Uno en Badajoz, Toledo, Guadalajara y Madrid

Además, desde el 1 de julio, se han detectado 40 focos en aves silvestres repartidos por comunidades como Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, así como dos focos en aves cautivas localizados en el País Vasco y Andalucía.

Más de 727.000 aves afectadas

La granja afectada cuenta con un censo aproximado de 727.000 gallinas ponedoras y se encontraba ya inmovilizada por estar dentro de la zona de vigilancia del foco anterior. Además, las autoridades han ordenado la inmovilización de una segunda explotación, con 90.000 aves, que presenta un vínculo epidemiológico directo con la primera.

Entre las medidas aplicadas por protocolo se incluye:

Sacrificio y destrucción de todas las aves en ambas explotaciones

Realización de la encuesta epidemiológica para identificar el origen del brote

Establecimiento de una zona de protección de 3 km y una zona de vigilancia de 10 km alrededor del foco

Coordinación entre administraciones

Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente trabajan de forma coordinada con otras administraciones para contener la propagación del virus, siguiendo el Programa Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar 2025 y la normativa europea.

La Junta insiste en la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto con aves silvestres y recuerda la obligación de notificar cualquier sospecha ante aumentos de mortalidad o síntomas compatibles con la enfermedad.

Sin riesgo para la salud humana a través de alimentos

Desde la administración se aclara que este tipo de virus no se transmite a los humanos a través del consumo de carne de ave bien cocinada, huevos o productos derivados. No obstante, se recomienda evitar el contacto directo con aves muertas o que presenten síntomas, especialmente en entornos naturales.