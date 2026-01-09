Detenida una mujer por utilizar a su hijo de 16 meses para el ejercicio de la mendicidad en Palencia

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este jueves a una mujer de 35 años acusada de un delito contra los derechos y deberes familiares, tras presuntamente utilizar a su hijo de tan solo 16 meses como reclamo para solicitar dinero en un hotel de Palencia.

Según informaron a Ical fuentes policiales, los hechos presuntamente delictivos que se le imputan, ocurrieron a mediados de pasado mes de diciembre, cuando agentes de la Policía Local, ya de madrugada, a requerimiento de los empleados de un hotel, identificaron a una mujer que solicitó dinero a los clientes del mismo para poder desplazarse en taxi a un pueblo de la provincia y utilizó como reclamo a un bebé de 16 meses que le acompañaba y que, supuestamente, necesitaba medicamentos. A pesar de recaudar una determinada cantidad de dinero, la misma permaneció alojada en el hotel con un hombre.

Los agentes de Policía Local, ante la situación descrita y tras observar la situación de abandono del menor, optaron por poner preventivamente a disposición de un centro de menores al niño, y dar cuenta a la Policía Nacional de lo allí observado.

Posteriormente, tras investigaciones realizadas por la Policía Nacional, se pudo saber que al menor, al ser sometido a una revisión medica para determinar su estado de salud, le fue detectada una intoxicación por cocaína, tal vez accidental, cuanto estaba al cuidado de su madre, consumidora habitual de este tipo de sustancias.

Tras la instrucción del atestado policial, que incluyó la declaración de testigos y la recopilación de informes sociales y médicos, la mujer fue puesta a disposición judicial y quedó en libertad con cargos. El menor permanece bajo la protección de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.