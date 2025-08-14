Detenidas dos personas e investigan a otra por los incendios originados en Zamora y en León

La Guardia Civil lleva varios días investigando las causas por las cuales se han originado los incendios forestales que han provocado importantes desastres en varios municipios de la Comunidad como Zamora o León.

El SEPRONA de la Comandancia de Zamora ha procedido en la mañana de este jueves a la detención de un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal que ha provocado ya que unas 4.000 hectáreas se hayan visto afectadas, además de a vecinos de las localidades de Puercas de Aliste-Gallegos del Rio, donde se inició y que afectó a las localidades de Ferreruela de Tabara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos de Aliste y Sesnandez de Tábara.

En relación con el incendio en la localidad de Filiel-Lucillo (León) en el que se vieron afectadas 2 hectáreas, el equipo ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil de León, se encuentra investigando a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia. Además, el pasado día 12, el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, detuvo a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que arrasó un total de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal en Ávila.

Pese a estas detenciones, la Guardia Civil continúa colaborando activamente con los dispositivos de extinción de los incendios activos en Castilla y León, facilitando evacuaciones, traslados y realojos de las poblaciones afectadas, en los que participan diariamente unos 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, SEPRONA, GRS y Tráfico entre otras.