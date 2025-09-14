Detenida en Valladolid por robar ropa valorada en más de 500 euros en un establecimiento

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han tenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de hurto, después de ser sorprendida en un conocido establecimiento comercial de la capital cuando trataba de llevarse diversas prendas de ropa cuyo valor superaba los 500 euros, según informan fuentes policiales consultadas por la agencia Ical.

La intervención se produjo a raíz de un aviso a la sala CIMACC 091, que movilizó a una patrulla uniformada hasta el comercio. Allí, los vigilantes de seguridad tenían retenida a una mujer a la que habían sorprendido intentando abandonar el edificio con ropa escondida en un bolso que también había robado.

Los vigilantes decidieron realizar un seguimiento discreto, y la sorprendieron saliendo por la rampa del garaje público con 13 prendas dentro del bolso. La sospechosa había retirado o inutilizado las alarmas de seguridad de los artículos para evitar ser detectada en los arcos de salida.

Los policías nacionales realizaron un registro de sus pertenencias para comprobar si portaba más objetos sustraídos y hallaron las llaves de un vehículo. La mujer reconoció que su coche se encontraba estacionado en el aparcamiento del establecimiento. Al dirigirse hasta él, los agentes no encontraron más efectos robados, pero sí localizaron en su interior a una perra de raza caniche.

Dado que la arrestada manifestó que no había nadie que pudiera hacerse cargo del animal durante su detención, la Policía Nacional solicitó la presencia de una dotación de la Policía Municipal de Valladolid, que trasladó al can a los servicios veterinarios para garantizar su atención y cuidado.

Finalmente, la mujer fue detenida y trasladada a dependencias policiales, donde prestó declaración. Posteriormente, los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. Tras ser informada de la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida, la mujer quedó en libertad.