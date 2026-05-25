Detenidas dos personas en el marco de una operación contra el yihadismo en Valladolid y Burgos

Portal del edificio donde ha sido detenida una de las personas en Valladolid en el marco de una operación contra el yihadismo

Dos personas han sido detenidas este lunes 25 de mayo en Valladolid y Burgos en el marco de una operación contra el terrorismo yihadista.

Según informaciones recogidas por la Agencia Europa Press, la operación ha sido autorizada por la Audiencia Nacional, siendo liderada por la Unidad Central de la Guardia Civil.

Las detenciones se han llevado a cabo por parte de componentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad de élite antiterrorista y miembros de la Guardia Civil en la Carretera de Rueda, en el barrio de La Rubia, donde se ha registrado una vivienda del portal 21 de Valladolid, donde se ha procedido a la detención de una de las dos personas.

La otraha sido detenida en Burgos capital.