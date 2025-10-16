Detenido un Policía Nacional en Ávila como presunto autor de la muerte de su madre

La Guardia Civil ha detenido en Ávila a un agente de la Policía Nacional como presunto autor de la muerte de su madre, una mujer de 93 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo, 12 de octubre, en las inmediaciones del alto de La Paramera.

El detenido, un policía destinado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, fue arrestado el martes, 14 de octubre. Tras pasar a disposición judicial, un juez decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza en el centro penitenciario de Segovia el miércoles, acusado de un supuesto delito de asesinato, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

El hallazgo del cadáver se produjo en la mañana del domingo, después de que un transeúnte alertara al 1-1-2 de la presencia de la víctima en el kilómetro 121 de la N-403, en el término municipal de Tornadizos.

Al parecer, la anciana residía en una residencia de mayores en Mombeltrán, pero había sido ingresada previamente en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. El ahora detenido la había recogido del hospital tras recibir el alta.

La investigación de los hechos corre a cargo de la Guardia Civil mientras que la Comisaría, por su parte, ha indicado que no se facilitarán más detalles por el momento, todo ello con el fin de preservar el desarrollo de la investigación.