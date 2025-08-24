Detenido uno de los heridos en el tiroteo de Ávila, que dejó un muerto y tres heridos

La Policía Nacional ha detenido a uno de los heridos implicados en el tiroteo ocurrido el pasado jueves en la zona sur de Ávila, un suceso que se saldó con un fallecido y tres personas heridas, dos de ellas en estado crítico. Según ha informado la Delegación del Gobierno, el detenido es un joven de 19 años, que permanece ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid.

Además, otros dos implicados se encuentran bajo custodia policial, a la espera de evolución médica. Se trata del padre del detenido, un hombre de 38 años, también en estado crítico e ingresado en Valladolid, y del hijo del fallecido, de 26 años, ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.

Con estas actuaciones, se confirman las sospechas iniciales de la Policía Nacional, que apuntaban a la participación directa de cuatro personas en el tiroteo: la persona fallecida y los tres heridos que ahora han sido identificados como implicados. Tal y como ya avanzó el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, se estaba a la espera de poder tomar declaración a los heridos, y todo apuntaba a que serían detenidos en cuanto su estado de salud lo permitiera. El primer arresto ya se ha materializado.

Mientras tanto, se mantiene un amplio dispositivo policial en la zona sur de la ciudad, con efectivos desplazados desde Valladolid, con el objetivo de prevenir nuevos altercados entre las familias enfrentadas. El tiroteo, que tuvo lugar el pasado jueves, ha generado una gran preocupación entre los vecinos de la zona.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones conforme avancen las declaraciones y evolucione el estado de salud de los implicados.