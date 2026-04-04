Detenido un hombre en Valladolid por pronunciar expresiones y realizar gestos sexuales a una niña de 9 años

El hombre se encontraba en la zona de columpios de un parque infantil cuando la abuela de la niña alertó a las autoridades de que el septuagenario había comunicado a su nieta la intención de llevársela a su domicilio

Jefatura Superior de Policía Nacional en Valladolid
Jefatura Superior de Policía Nacional en Valladolid | Policía Nacional

Un hombre de 73 años ha sido detenido en la tarde de este sábado en Valladolid por agentes de la Policía Nacional por pronunciar expresiones de contenido sexual y hacer gestos obscenos a una niña de 9 años.

El detenido se encontraba en la zona de columpios de un parque infantil cuando una mujer, la abuela de la niña, vio un comportamiento inapropiado hacia su nieta y dio aviso a las autoridades.

Según recoge la Agencia Europa Press, la abuela declaró ante la policía que el hombre se había dirigido a la niña y le había dicho que la conocía a ella y a su hermana pequeña, comentándole su intención de llevarlas a su domicilio cuando dispusiera de uno.

El hombre detenido reconoció ante la Policía Nacional lo declarado por la abuela de la niña, por lo que de inmediato se procedió a su detención.

Una vez realizadas las diligencias oportunas, el varón fue puesto en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad cuando sea requerido para ello.

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