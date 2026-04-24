Detenido un peligroso fugitivo en Ávila con múltiples antecedentes de maltrato y agresiones sexuales a una menor

Ávila/La Policía Nacional arrestó el pasado martes en la provincia de Ávila a un peligroso fugitivo al que le constaban un total de 12 reclamaciones judiciales en vigor, una de ellas por un delito de agresión sexual a una menor de edad.

Los agentes llevaron a cabo un dispositivo de investigación en el que pudieron constatar que este fugitivo se podría encontrar en la provincia de Ávila. De hecho, el autor era muy activo en redes sociales, donde publicaba vídeos desde su domicilio mostrando armas de fuego.

Avanzadas las investigaciones, los agentes pudieron dar con su paradero en un barrio de la ciudad de Ávila, donde permanecía escondido y ayudado por familiares, quienes le protegían.

Para su arresto, la Policía Nacional dispuso sobre el terreno al Grupo Especial de Operaciones -GEO-, UIP, Guías Caninos y medios aéreos. Un dispositivo que ejecutó su plan en la madrugada del martes 21 de abril.

Tal y como ha informado la Policía Nacional, el varón arrestado era una persona violenta y conflictiva, denunciado en numerosas ocasiones por parte de algunas de sus exparejas, desde el 2021 hasta la actualidad.

Las mismas fuentes han apuntado que el arrestado, en sus relaciones sentimentales, creaba un clima de intimidación con amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas. En ocasiones llegó a golpear a las víctimas, arrastrarlas por el suelo o cortándoles el pelo de forma denigrante. Además, también llegó a retener a una de su exparejas por más de una semana.