Detenido el presunto autor de un incendio en León

Un hombre de 75 años ha sido detenido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de León como presunto responsable del incendio forestal que se declaró el domingo en el municipio de Molinaseca.

La detención, realizada este lunes, fue posible gracias a la colaboración con los agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Según la investigación, el origen del fuego se encuentra en una hoguera que el detenido hizo para cocinar.

El SEPRONA, tras recabar las pruebas necesarias, ha instruido diligencias penales que serán remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

Tareas de la Guardia Civil y cifras de incendios

La Guardia Civil ha estado desplegada en la zona del incendio para prestar auxilio, colaborar en la evacuación de pueblos, regular el tráfico en las carreteras afectadas y seguir las instrucciones del Centro de Coordinación Operativa (CECOPI).

Además de este caso, el cuerpo de seguridad informa de que, en lo que va de año, se ha detenido a una persona y se ha investigado a otras diez por incendios forestales en la provincia de León. En el mes de agosto, una persona ha sido detenida y otras cinco están siendo investigadas.

La Guardia Civil recuerda que el Código Penal castiga el delito de incendio forestal con penas de prisión de uno a cinco años, que pueden aumentar hasta seis años en casos de especial gravedad.