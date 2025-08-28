Detenido por provocar tres incendios intencionados en la Sierra de Gredos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que afectó a la zona de monte bajo en las proximidades de San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos y Cepeda la Mora. Los fuegos se originaron las madrugadas del 25 y 26 de agosto.

Agentes del Puesto de El Barco de Ávila, del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila participaron en la operación. Los incendios, localizados en el kilómetro 38 de la N-502 y en varios puntos de la AV-941, fueron rápidamente sofocados gracias a la rápida intervención de las patrullas.

Las investigaciones se centraron en una persona que fue identificada el 25 de agosto en las inmediaciones de los fuegos y que realizó maniobras evasivas al percatarse de la presencia policial. Tras recabar indicios y pruebas periciales que apuntaban a la intencionalidad de los incendios, la Guardia Civil procedió a su detención.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Piedrahíta (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.