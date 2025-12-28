Detenido un trabajador sanitario en Valladolid por robar carteras y décimos de lotería a pacientes

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un trabajador sanitario acusado de sustraer dinero, documentación y décimos de Lotería de Navidad de pacientes en varios hospitales de la ciudad. El presunto autor habría llegado a apropiarse de unos 600 euros en efectivo y otros objetos personales.

La investigación comenzó tras varias denuncias presentadas entre octubre y diciembre de 2025, en las que los afectados relataban la desaparición de carteras y pertenencias mientras estaban en urgencias o durante traslados en ambulancia. Los agentes lograron relacionar al detenido con al menos cuatro casos recientes y con hechos similares ocurridos en años anteriores.

Entre los casos más destacados:

El 31 de octubre, una mujer denunció que su bolso desapareció en el Hospital Clínico Universitario mientras un celador lo movía con el pretexto de colocarlo en otro lugar. Al recuperarlo, constató la pérdida de 60 euros, tarjetas sanitarias y un décimo de Lotería.

El 25 de noviembre, en el Hospital Universitario Río Hortega, un técnico de ambulancia se llevó la cartera de la esposa de un paciente, que contenía 300 euros, tarjetas bancarias y un décimo de lotería.

El 20 de noviembre, durante un traslado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario, desaparecieron las carteras de dos pacientes, con cantidades de 200 euros y otros efectos personales.

Los investigadores, tras analizar los casos, detectaron un patrón común en el modus operandi y la presencia del mismo trabajador sanitario en todos los hechos denunciados. El detenido, que ya contaba con antecedentes por delitos similares, ha sido puesto a disposición judicial.