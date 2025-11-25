Detenido en Valladolid un joven acusado de intento de homicidio tras apuñalar a otro por una deuda de marihuana

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este martes en Valladolid a un joven acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y otro de amenazas, después de que presuntamente apuñalara a otro durante una pelea en la calle Pedroches. El suceso ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando varias dotaciones fueron enviadas al lugar tras el aviso de una agresión con arma blanca entre dos personas.

A su llegada, los testigos explicaron a los agentes que dos jóvenes habían iniciado una discusión motivada por el cobro de una deuda relacionada con la compra de marihuana, que terminó con uno de ellos apuñalado. La víctima logró refugiarse en su domicilio, donde fue localizada por la Policía con una herida inciso-punzante en el costado izquierdo y abundante sangrado. El joven fue trasladado por una ambulancia medicalizada al Hospital Clínico Universitario, donde quedó ingresado y pendiente de intervención quirúrgica.

Los agentes averiguaron posteriormente que el presunto agresor había acudido al domicilio de la víctima y había amenazado de muerte tanto a él como a su padre antes de que la disputa se trasladara a la vía pública. Tras una batida por la zona y con la ayuda de un testigo, la Policía localizó al sospechoso, que salió al encuentro de los agentes con la sudadera manchada de sangre y reconociendo que se había peleado con un vecino.

El joven fue detenido y trasladado a la Comisaría Provincial de Valladolid, donde se instruyeron las diligencias policiales. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente decretó su puesta en libertad en la tarde del miércoles.